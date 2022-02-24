24 лютого у зв’язку з пошкодженням газопроводу припинять газопостачання низки сіл Уманського району. Про це повідомили в місцевій райдержадміністрації.

Зокрема, подачу газу припинять у селах Городецьке, Паланка, Кочубіївка, Синиця, Кочержинці, Орадівка, Ягубець, Заячківка, Шельпахівка, Розсішки та Веселівка.

Про відновлення газопостачання людей повідомлять додатково.

Разом із тим, у РДА просять уманчан бути уважними та обережними і перекрити крани перед газовими приладами.

Що відомо

На Черкащині військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. З його слів, наразі оголосили евакуацію з Дубіївки та населених пунктів, які в радіусі 16 кілометрів від військової частини.

В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. 24 лютого близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин. Ще п'ятеро людей звернулися до лікарні з травмами.

У Смілі у районі "Загребля" обстріляли військову частину. Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. З його слів, повідомлення про обстріли ТЕЦ не відповідають дійсності.

В Уманському районі перекритий рух транспорту автодорогою "Стрий-Ізварине". Проводиться евакуація жителів села Розсішки на Уманщині, повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

На території Черкаської області на в’їздах та виїздах із населених пунктів встановлюють блокпости. Роблять це згідно із рішенням обласного оперативного штабу.

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