Російські окупанти залишають на дорогах та інших об’єктах інфраструктури України мітки для орієнтування на місцевості. Укравтодор закликав громадян виявляти такі знаки та знищувати їх.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

"Це — система сигналів, яку використовує російське військо, зокрема уночі", — заявили в Укравтодорі.

У відомстві закликали замальовувати такі знаки, або присипати їх землею, брудом чи заливати смолою.

"Повідомте поліцію за номером 102 або СБУ. Назвіть точне місцезнаходження позначки: назву населеного пункту, відстань від населеного пункту або інші топографічні орієнтири", — додали в Укравтодорі.

Раніше стало відомо, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС, персонал станції перебуває у заручниках.

Що відомо

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