Представники усіх віросповідань та конфесій Чернівецької області виступили проти війни. Священники готові разом з українцями боронити країну і вступати у військо.
Про це повідомив голова Чернівецької військової адміністрації Сергій Осачук після зустрічі зі священнослужителями.
За словами Осачука, священнослужителі готові обороняти країну разом з народом.
"Представники різних релігійних спільнот запитували, як вони можуть вступити до лав українського війська і стати поруч зі своїм народом на захист держави", — сказав Осачук.
Що відомо
- 24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.
- Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.
- Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.
- Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.
- Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.
- На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги авто та людей.
- Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.
- Чернівецьку ОДА ліквідовано. Натомість діятиме Чернівецька обласна військова адміністрація. ЇЇ очолив Осачук.