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Представники усіх віросповідань Буковини виступили проти війни — голова військової адміністрації
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Представники усіх віросповідань Буковини виступили проти війни — голова військової адміністрації

Олена Дуняк
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Представники усіх віросповідань Буковини виступили проти війни — голова військової адміністрації Суспільне Буковина

Представники усіх віросповідань та конфесій Чернівецької області виступили проти війни. Священники готові разом з українцями боронити країну і вступати у військо.

Про це повідомив голова Чернівецької військової адміністрації Сергій Осачук після зустрічі зі священнослужителями.

За словами Осачука, священнослужителі готові обороняти країну разом з народом.

"Представники різних релігійних спільнот запитували, як вони можуть вступити до лав українського війська і стати поруч зі своїм народом на захист держави", — сказав Осачук.

Що відомо

  • 24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.
  • Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.
  • Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.
  • Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.
  • Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.
  • На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги авто та людей.
  • Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.
  • Чернівецьку ОДА ліквідовано. Натомість діятиме Чернівецька обласна військова адміністрація. ЇЇ очолив Осачук.
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