Представники усіх віросповідань та конфесій Чернівецької області виступили проти війни. Священники готові разом з українцями боронити країну і вступати у військо.

Про це повідомив голова Чернівецької військової адміністрації Сергій Осачук після зустрічі зі священнослужителями.

За словами Осачука, священнослужителі готові обороняти країну разом з народом.

"Представники різних релігійних спільнот запитували, як вони можуть вступити до лав українського війська і стати поруч зі своїм народом на захист держави", — сказав Осачук.

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