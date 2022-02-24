У Львові затримали трьох підозрілих чоловіків. Один із них знімав через вікно військову частину. Про це повідомили у Telegram Патрульної поліції Львівщини.

Про те, що чоловік знімав військову частину повідомив працівник однієї із служб.

"Патрульні вирахували квартиру, з якої здійснювалися підозрілі дії. Від сусідів з'ясували, що там проживає троє чоловіків. Їх змусили відчинити двері. Вони поводилися агресивно. У квартирі виявили наркотики рослинного походження та речовини з яких виготовляють вибухівку", — повідомили у Патрульній поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що троє чоловіків — це двоє 37-річних мешканців східних областей та 42-річний мешканець північної області.

На місці працювали слідчі. Чоловіків затримали. Зараз встановлюють їхню причетність до інших протиправних дій.

Що відомо

На Львівщині правоохоронці працюють у посиленому режимі. За день, 24 лютого, поліцейські та працівники СБУ перевірили понад 1000 повідомлень від мешканців про підозрілих людей, які можуть бути причетними до диверсійних організацій.

Жодне не підтвердилось. Про це під час брифінгу повідомив керівник Головного управління у Львівській області Олександр Шляховський.

У Львівській області готуються приймати біженців. Для цього облаштовують приміщення гуртожитків та шкіл.

Школи Львова перевели на дистанційне навчання, садочки працюють в черговому режимі. У місті черги за пальним, ліками та поблизу банкоматів.

Представники місцевої влади закликали мешканців за можливості залишатись вдома та перевірити найближче укриття. Особливо пильними радять бути тим, хто проживає поблизу військових об'єктів. Про ситуацію на Львівщині представники місцевої влади повідомили у екстреному зверненні під час брифінгу.

На Львівщині атакували три об’єкти. Це військові частини у Бродах, Новому Калиневі і Кам’янка Бузькій. Про це Суспільному повідомив керівник обласного департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко.

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