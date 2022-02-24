На Вінниччині вводять комендантську годину з 22:00 до 07:00. Про це під час брифінгу повідомив очільник ОДА Сергій Борзов.
Головні тези з термінового брифінгу о 20:30 голови Вінницької ОДА та міського голови Вінницької громади:
- Маємо внаслідок атак 2 загиблих та 27 поранених в області.
- Введено комендантську годину з 22:00 до 07:00
- Переміщуватися по області та місту в цей час ЗАБОРОНЕНО!
- Як тільки чуєте сирени - спускайтеся в укриття! Навчальних сигналів сирен уже немає! В країні ВІЙНА!
- Зберігайте спокій.
- Вінниця готується прийняти людей з Луганської , Донецької областей та інших. Буде забезпечено харчування та проживання.
Що відомо
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.