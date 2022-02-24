На Вінниччині вводять комендантську годину з 22:00 до 07:00. Про це під час брифінгу повідомив очільник ОДА Сергій Борзов.

Головні тези з термінового брифінгу о 20:30 голови Вінницької ОДА та міського голови Вінницької громади:

Маємо внаслідок атак 2 загиблих та 27 поранених в області.

Введено комендантську годину з 22:00 до 07:00

Переміщуватися по області та місту в цей час ЗАБОРОНЕНО!

Як тільки чуєте сирени - спускайтеся в укриття! Навчальних сигналів сирен уже немає! В країні ВІЙНА!

Зберігайте спокій.

Вінниця готується прийняти людей з Луганської , Донецької областей та інших. Буде забезпечено харчування та проживання.

Що відомо