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На Вінниччині вводять комендантську годину: що зміниться
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На Вінниччині вводять комендантську годину: що зміниться

Юлія Бараболя
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На Вінниччині вводять комендантську годину: що зміниться

На Вінниччині вводять комендантську годину з 22:00 до 07:00. Про це під час брифінгу повідомив очільник ОДА Сергій Борзов.

Головні тези з термінового брифінгу о 20:30 голови Вінницької ОДА та міського голови Вінницької громади:

  • Маємо внаслідок атак 2 загиблих та 27 поранених в області.
  • Введено комендантську годину з 22:00 до 07:00
  • Переміщуватися по області та місту в цей час ЗАБОРОНЕНО!
  • Як тільки чуєте сирени - спускайтеся в укриття! Навчальних сигналів сирен уже немає! В країні ВІЙНА!
  • Зберігайте спокій.
  • Вінниця готується прийняти людей з Луганської , Донецької областей та інших. Буде забезпечено харчування та проживання.

Що відомо

  • Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
  • Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.

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