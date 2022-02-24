logo logo
Між Херсоном та Миколаєвом обмежили рух потягів
Регіони

Між Херсоном та Миколаєвом обмежили рух потягів

Світлана Піцан
·
Між Херсоном та Миколаєвом обмежили рух потягів

Рух потягів між Херсоном та Миколаєвом обмежили. Про це повідомив член правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, йдеться на сторінці Херсонської міської ради.

"Закликаємо мешканців Херсона утриматись від купівлі залізничних квитків і від поїздок на залізничний вокзал. Закликаємо до розуміння і зберігання спокою2, - йдеться у повідомленні.

Що відомо:

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди