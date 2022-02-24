Між Херсоном та Миколаєвом обмежили рух потягів

Рух потягів між Херсоном та Миколаєвом обмежили. Про це повідомив член правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, йдеться на сторінці Херсонської міської ради.

"Закликаємо мешканців Херсона утриматись від купівлі залізничних квитків і від поїздок на залізничний вокзал. Закликаємо до розуміння і зберігання спокою2, - йдеться у повідомленні.

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