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У Чернівцях починають збір речей для людей з інших областей
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У Чернівцях починають збір речей для людей з інших областей

Алла Подлєсна
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У Чернівцях починають збір речей для людей з інших областей Суспільне Буковина

У школах та Резиденції молоді в Чернівцях почали збір речей для людей з інших областей. Можна приносити ліки, їжу, одяг, спальники, каримати, рушники й білизну.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі міськради.

Речі можна приносити в молодіжний центр за адресою вулиця Головна, 41, а також:

  • Політехнічний коледж (вул. Сторожинецька, 1)
  • Школа №8 (Роша)
  • Школа №22 (Південно-Кільцева)
  • Школа №24 (Фізкультурна, 5)
  • Школа №28 (Руська)
  • Школа № 38 (Садгора)
  • Школа №14 (Шкільна)

Що відомо

  • 24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.
  • Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.
  • Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.
  • Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.
  • Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.
  • Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.

Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.

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