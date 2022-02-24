У Чернівцях починають збір речей для людей з інших областей

У школах та Резиденції молоді в Чернівцях почали збір речей для людей з інших областей. Можна приносити ліки, їжу, одяг, спальники, каримати, рушники й білизну.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі міськради.

Речі можна приносити в молодіжний центр за адресою вулиця Головна, 41, а також:

Політехнічний коледж (вул. Сторожинецька, 1)

Школа №8 (Роша)

Школа №22 (Південно-Кільцева)

Школа №24 (Фізкультурна, 5)

Школа №28 (Руська)

Школа № 38 (Садгора)

Школа №14 (Шкільна)

Що відомо

24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.

Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.

Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.

Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.

Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.

Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.

Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.

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