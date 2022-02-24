У Чернівцях починають збір речей для людей з інших областей

У школах та Резиденції молоді в Чернівцях почали збір речей для людей з інших областей. Можна приносити ліки, їжу, одяг, спальники, каримати, рушники й білизну.
Про це Суспільному повідомили у пресслужбі міськради.
Речі можна приносити в молодіжний центр за адресою вулиця Головна, 41, а також:
- Політехнічний коледж (вул. Сторожинецька, 1)
- Школа №8 (Роша)
- Школа №22 (Південно-Кільцева)
- Школа №24 (Фізкультурна, 5)
- Школа №28 (Руська)
- Школа № 38 (Садгора)
- Школа №14 (Шкільна)
Що відомо
- 24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.
- Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.
- Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.
- Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.
- Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.
- Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.
Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.
Читайте також
На пункті пропуску "Порубне", що на українсько-румунському кордоні, скупчення людей та автомобілів
Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини
Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]