На вулицях спокійно, біля банкоматів черги. Що відбувається в Чернівцях

Ввечері 24 лютого на вулицях у Чернівцях спокійно. Біля банкоматів та на деяких автозаправках є черги. Громадський транспорт курсує як зазвичай.
Про це повідомляє журналіст Суспільного.
Вранці через вторгнення Росії в Україну на вулицях були затори, в магазинах спостерігали черги. Також черги були на заправках, в аптеках, перед банкоматами. Ввечері черг до магазинів немає, люди знімають готівку на центральних вулицях.
Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.
На вулицях міста небагато людей. Комунальні служби працюють у штатному режимі.
У супермаркетах черги, як зазвичай.
В області поки не вводили комендантську годину. За день не було провокацій.
Як чернівчани реагували на агресію з боку Росії вранці — ми зібрали у відео:
Текстовий онлайн подій в Україні читайте тут.
Що відомо
- 24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.
- Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.
- Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.
- Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.
- Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.
- На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги авто та людей.
- Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.
Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.
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