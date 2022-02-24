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На вулицях спокійно, біля банкоматів черги. Що відбувається в Чернівцях
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На вулицях спокійно, біля банкоматів черги. Що відбувається в Чернівцях

Юлія Трач
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На вулицях спокійно, біля банкоматів черги. Що відбувається в Чернівцях Суспільне Буковина

Ввечері 24 лютого на вулицях у Чернівцях спокійно. Біля банкоматів та на деяких автозаправках є черги. Громадський транспорт курсує як зазвичай.

Про це повідомляє журналіст Суспільного.

Вранці через вторгнення Росії в Україну на вулицях були затори, в магазинах спостерігали черги. Також черги були на заправках, в аптеках, перед банкоматами. Ввечері черг до магазинів немає, люди знімають готівку на центральних вулицях.

Черги до банкоматів. Яка ситуація у ЧернівцяхЧерга до банкомату на вулиці Університетській. Фото: Суспільне Буковина

Черга до банкомату

Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.

Черги до банкоматів. Яка ситуація у ЧернівцяхЧерга до банкомату на вулиці Головній. Фото: Суспільне Буковина

Черга до банкомату біля парку імені Шевченка

На вулицях міста небагато людей. Комунальні служби працюють у штатному режимі.

Черги до банкоматів. Яка ситуація у ЧернівцяхСуспільне Буковина

Люди на вулиці Кобилянської

У супермаркетах черги, як зазвичай.

Черги до банкоматів. Яка ситуація у ЧернівцяхЧерга в магазині. Фото:Суспільне Буковина

Черга на касі в магазині на Театральній площі

В області поки не вводили комендантську годину. За день не було провокацій.

Черги до банкоматів. Яка ситуація у ЧернівцяхСуспільне Буковина

Центральна площа у Чернівцях

Як чернівчани реагували на агресію з боку Росії вранці — ми зібрали у відео:

Текстовий онлайн подій в Україні читайте тут.

Що відомо

  • 24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.
  • Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.
  • Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.
  • Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.
  • Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.
  • На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги авто та людей.
  • Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.

Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.

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