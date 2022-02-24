Бої йдуть на межах Херсонської області, деінде є обстріли військових об'єктів. Станом на 20:20 тривають бої на Антонівському мосту (Херсонська область). Є ймовірність прориву до Миколаєва.
Про це розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
"Сьогодні вночі можуть вимкнути світло по центральних дорогам, задля того, щоб не орієнтувалися російські літаки. Перегороджено міст Мішково-Погорілове, тож плануйте поїздки в об'їзд ", — каже Віталій Кім.
За його слова, на території області ворожих військових немає. Віталій Кім каже, були затримані декілька диверсантів. Надзвичайних ситуацій немає, ввели комендантську годину.
Що відомо
- Зранку 24 лютого військова авіація РФ завдала авіадури по території військового аеродрому в мікрорайоні Кульбакине. Перший вибух стався о 4:58.
- Миколаївська облдержадміністрація створила окремий телеграм-канал, в якому інформуватиме про події в області
- За інформацією речника 299-ї бригади тактичної авіації Олексія Гаркуші, постраждалих військових внаслідок авіаударів немає.
- Також війська РФ атакували військовий порт в Очакові. У результаті атаки загинув один військовий, ще 14 травмовані.
- У зв‘язку із запровадженням комендантської години в місті, громадський транспорт зранку 25 лютого вийде на вулиці не раніше 6:30. Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
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