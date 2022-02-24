Бої йдуть на межах Херсонської області, деінде є обстріли військових об'єктів. Станом на 20:20 тривають бої на Антонівському мосту (Херсонська область). Є ймовірність прориву до Миколаєва.

Про це розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Сьогодні вночі можуть вимкнути світло по центральних дорогам, задля того, щоб не орієнтувалися російські літаки. Перегороджено міст Мішково-Погорілове, тож плануйте поїздки в об'їзд ", — каже Віталій Кім.

За його слова, на території області ворожих військових немає. Віталій Кім каже, були затримані декілька диверсантів. Надзвичайних ситуацій немає, ввели комендантську годину.

Що відомо

Зранку 24 лютого військова авіація РФ завдала авіадури по території військового аеродрому в мікрорайоні Кульбакине. Перший вибух стався о 4:58.

Миколаївська облдержадміністрація створила окремий телеграм-канал, в якому інформуватиме про події в області

За інформацією речника 299-ї бригади тактичної авіації Олексія Гаркуші, постраждалих військових внаслідок авіаударів немає.

Також війська РФ атакували військовий порт в Очакові. У результаті атаки загинув один військовий, ще 14 травмовані.

У зв‘язку із запровадженням комендантської години в місті, громадський транспорт зранку 25 лютого вийде на вулиці не раніше 6:30. Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

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