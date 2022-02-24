Світло у Львові та області не планують вимикати – "Львівобленерго"

У Львові та області не планують відключати електроенергію. Про це повідомили на Facebook-сторінці "Львівобленерго".
"Шановні львів‘яни, прохання не панікувати та не піддаватися паніці. "Львівобленерго" не планує вимикання електроенергії у Львові та Львівській області", – йдеться повідомленні підприємства.
Також у "Львівобленерго" повідомили, що скасували планові відключення світла. Компанія працює у звичному режимі, не зважаючи на ситуацію в Україні.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
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