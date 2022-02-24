Світло у Львові та області не планують вимикати – "Львівобленерго"

У Львові та області не планують відключати електроенергію. Про це повідомили на Facebook-сторінці "Львівобленерго".

"Шановні львів‘яни, прохання не панікувати та не піддаватися паніці. "Львівобленерго" не планує вимикання електроенергії у Львові та Львівській області", – йдеться повідомленні підприємства.

Також у "Львівобленерго" повідомили, що скасували планові відключення світла. Компанія працює у звичному режимі, не зважаючи на ситуацію в Україні.

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