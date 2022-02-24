На "Арені Львів" розгорнули центр для допомоги переселенцям

На "Арені Львів" запрацював центр для прийняття та подальшої координації переселенців. А в львівському Палаці мистецтв розгорнули гуманітарний штаб для допомоги біженцям. Про це під час оперативного брифінгу повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Гуманітарний штаб на Коперника та центр на "Арені Львів" запрацював ввечері, 24 лютого.

"Гуманітарний штаб розгорнутий у Палаці мистецтв на Коперника, 17. Відповідно там можна отримати всю інформацію щодо надання гуманітарної допомоги, розселення, забезпечення всім необхідним. Так само на "Арені Львів" розгорнутий центр для прийняття переселенців і подальше їх відправлення на тимчасове проживання", — каже Максим Козицький.

Для розселення українців, які шукатимуть прихистку на Львівщині залучать школи, гуртожитки, університети та санаторії.

"Наразі ми не володіємо інформацією про кількість людей, які вже перетнули межу Львівської області, але колона, яка рухається на трасі Київ-Чоп доволі велика. Всіх по необхідності розселяємо" — каже Максим Козицький.

Максим Козицький закликав мешканців області, які мають вільні місця для розміщення переселенців, зголоситися та допомогти людям.

Що відомо

У Львівській області готуються приймати біженців. Для цього облаштовують приміщення гуртожитків та шкіл.

Школи Львова перевели на дистанційне навчання, садочки працюють в черговому режимі. У місті черги за пальним, ліками та поблизу банкоматів.

Представники місцевої влади закликали мешканців за можливості залишатись вдома та перевірити найближче укриття. Особливо пильними радять бути тим, хто проживає поблизу військових об'єктів. Про ситуацію на Львівщині представники місцевої влади повідомили у екстреному зверненні під час брифінгу.

На Львівщині атакували три об’єкти. Це військові частини у Бродах, Новому Калиневі і Кам’янка Бузькій. Про це Суспільному повідомив керівник обласного департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко.

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