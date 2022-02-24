У Черкасах теплопостачання не відключатимуть. Водоканал працює без перебоїв

У Черкасах не відключатимуть ані опалення, ані гарячу чи холодну воду. Усі служби станом на 19-ту годину продовжують працювати у штатному режимі. Про це Суспільному повідомили в міській раді.
За словами очільника комунального підприємства "Черкаситеплокомуненерго" Павла Карася, повідомлення про те, що в місті відключать опалення та гарячу воду – фейкові.
"Якщо ви бачите такі повідомлення – інформуйте СБУ про те, хто їх поширює. Поки працюють котельні та є електроенергія – «Черкаситеплокомуненерго» працюватиме в штатному режимі", – повідомив Павло Карась.
Як повідомили в міськраді, водопостачання та водовідведення в Черкасах здійснюється у цілодобовому режимі. Усі об’єкти критичної інфраструктури комунального підприємства "Черкасиводоканал" працюють без перебоїв.
Що відомо
- З 22:00 до 6:00 на території Черкащини діятиме комендантська година. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень. Їх отримають працівники підприємств, установ і організацій, що забезпечують життєдіяльність області.
- У Черкаській області внаслідок ворожих обстрілів отримали травми 23 людини. Про це розповів голова облдержадміністрації Олександр Скічко.
- На Черкащині військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. З його слів, наразі оголосили евакуацію з Дубіївки та населених пунктів, які в радіусі 16 кілометрів від військової частини.
- В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. 24 лютого близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин. Ще п'ятеро людей звернулися до лікарні з травмами.
- У Смілі у районі "Загребля" обстріляли військову частину. Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. З його слів, повідомлення про обстріли ТЕЦ не відповідають дійсності.
- В Уманському районі перекритий рух транспорту автодорогою "Стрий-Ізварине". Проводиться евакуація жителів села Росішки на Уманщині, повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.
- На території Черкаської області на в’їздах та виїздах із населених пунктів встановлюють блокпости. Роблять це згідно із рішенням обласного оперативного штабу.
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