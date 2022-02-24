Проникнення ворожих війська на територію Дніпропетровської області немає, ситуація під контролем ЗСУ. Про це на брифінгу ввечері 24 лютого повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його даними, поранених та загиблих в області немає.

Всі пожежі на військових об'єктах області ліквідували, зокрема й на території танкової бригади в Кривому Розі.

"Там повністю ситуація під контролем", – сказав він.

Посадовець поінформував, що з 24 лютого в Дніпрі та області запроваджується комендантська година. Відтак усі особи, які перебуватимуть на вулиці з 22.00 до 6.00, будуть доправлятися до райвідділків поліції.

Він також закликав мешканців, які помічають підозрілих людей або авто, одразу повідомляти до поліції та СБУ

Відключень світла та водопостачання в області не буде, зазначив голова облради.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.

24 лютого о 5 години ранку російські окупанти здійснили масштабний ракетний обстріл по семи військових частинах Збройних Сил України у Дніпропетровській області. Вони знищили та пошкодили військові склади з боєприпасами, техніку, казарми, господарські приміщення.

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