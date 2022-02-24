На Херсонщині Раденськ під російськими військами.

Про це Суспільному сказав резервіст.

"Я щойно проривався з боєм з 59 бригадою. Зараз російські танки йдуть до залізничного мосту. Раденськ вже під російськими військами. Деякі наші частини з боями прориваються до Олешок. Підтримки жодної нема, взагалі. ні Орди, ні Градов, ні Смерчі, ні Ураганов. Нічого немає. І авіації немає: ні безпілотників. Таке відчуття, що нас "слили" - сказав чоловік.

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