Станом на 19:00 24 лютого на кордоні із Польщею фіксують збільшення пасажиропотоку на виїзд з країни. Про це Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

Йдеться про пункти пропуску "Ягодин" та "Устилуг".

Інформацію про збільшення пасажиропотоку у напрямку виїзду також підтвердила речниця Волинської митниці Валентина Черниш.

Зі слів речниці волинських прикордонників, упродовж дня ситуація на кордоні із Білоруссю контрольована. "Диверсійних спроб не було", – сказала Маргарита Вершиніна.

Що відомо

Як раніше повідомляли в Держприкордонслужбі, протяжність кордону з Білоруссю на Волині становить 215 кілометрів.

24 лютого по всій Україні запроваджують воєнний стан. Про це заявив 24 лютого президент України Володимир Зеленський.

У зв‘язку з безпековою ситуацією жителів обласного центру Волині просять залишатися вдома. Про це у своєму відеозверненні розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.

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