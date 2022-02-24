У Кременчуці запроваджено комендантську годину

24 лютого у Кременчуці, що на Полтавщині запроваджено комендантську годину. Про це у своєму фейсбуці повідомив голова кременчуцької громади Віталій Малецький.

З 22:00 до 6:00 у Кременчуці буде діяти комендантська година. У цей час забороняється перебування на вулицях. Виняток – для працівників підприємств критичної інфраструктури, ЗМІ, оперативних служб, яким обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу.

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