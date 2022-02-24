У Львові збирають готівку на потреби української армії. Гроші збиратимуть у офісі Української освітньої платформи. Далі готівку або необхідні армії речі передаватимуть благодійному фонду "Повернись живим".

Про це у коментарі Суспільному повідомив менеджер з комунікації Української освітньої платформи Станіслав Клосовський.

Гроші розпочали збирати 24 лютого за адресою вулиця Кольберга, 3а (початок вулиці Чупринки).

"Зараз фонд "Повернись живим" не має проблем із пожертвами, особливо останнім часом. Є проблема з готівковими коштами. Відповідно, ми розуміємо, що готівка, це оперативний спосіб купувати все необхідне для армії. Ми будемо купувати щось тут або передавати їм", — каже Станіслав Клосовський.

Підтримати військових можна щодня з 9:00 до 21:00

Що відомо

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