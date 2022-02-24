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В СБУ спростували інформацію про затримання пособника російських окупантів у Луцьку
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В СБУ спростували інформацію про затримання пособника російських окупантів у Луцьку

Лариса Літвицька
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В СБУ спростували інформацію про затримання пособника російських окупантів у Луцьку Суспільне Волинь

Речниця Служби безпеки України у Волинській області Іванна Поліщук спростувала інформацію про затримання у Луцьку пособника російських окупантів.

Про затримання чоловіка своїй facebook сторінці повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко. "Знімав на телефон пересування української військової техніки", – йдеться в повідомленні Геращенко.

Затриманого у Луцьку чоловіка передали працівникам СБУ. Зі слів Іванни Поліщук, інформація щодо його сепаратистської діяльності не підтвердилася.

Що відомо

  • 24 лютого по всій Україні запроваджують воєнний стан. Про це заявив 24 лютого президент України Володимир Зеленський.
  • У зв‘язку з безпековою ситуацією жителів обласного центру Волині просять залишатися вдома. Про це у своєму відеозверненні розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.
  • 24 лютого у зв'язку із воєнним станом в загальноосвітніх закладах та дитсадках Волині та у місті Володимир 24 лютого скасували навчання.
  • Усі стратегічні об'єкти, розміщені на території Волинської області, станом на 15:00 у Луцьку продовжують працювати у штатному режимі. Одна із найбільших котелень міста, на вулиці Карбишева, 2, тимчасово припинила роботу.
  • В освітніх закладах, санаторіях, інтернатах, спортивних залах на території Волинської області наразі організовують можливість надання притулку та продуктів харчування для евакуйованих українців.

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