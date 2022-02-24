Речниця Служби безпеки України у Волинській області Іванна Поліщук спростувала інформацію про затримання у Луцьку пособника російських окупантів.

Про затримання чоловіка своїй facebook сторінці повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко. "Знімав на телефон пересування української військової техніки", – йдеться в повідомленні Геращенко.

Затриманого у Луцьку чоловіка передали працівникам СБУ. Зі слів Іванни Поліщук, інформація щодо його сепаратистської діяльності не підтвердилася.

Що відомо

24 лютого по всій Україні запроваджують воєнний стан. Про це заявив 24 лютого президент України Володимир Зеленський.

У зв‘язку з безпековою ситуацією жителів обласного центру Волині просять залишатися вдома. Про це у своєму відеозверненні розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.

24 лютого у зв'язку із воєнним станом в загальноосвітніх закладах та дитсадках Волині та у місті Володимир 24 лютого скасували навчання.

Усі стратегічні об'єкти, розміщені на території Волинської області, станом на 15:00 у Луцьку продовжують працювати у штатному режимі. Одна із найбільших котелень міста, на вулиці Карбишева, 2, тимчасово припинила роботу.

В освітніх закладах, санаторіях, інтернатах, спортивних залах на території Волинської області наразі організовують можливість надання притулку та продуктів харчування для евакуйованих українців.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.