Поблизу Нікополя ліквідували наслідки вибуху: дорогу відкрили

Фахівці ліквідували наслідки вибуху поблизу Нікополя на Дніпропетровщині: обмеження проїзду на трасі Н-23 зняли. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

Як поінформували в службі, наразі перекриття на автошляхах Дніпропетровщини немає.

Державні дороги в проїзному стані.

Телефон диспетчерської Служби автодоріг працює цілодобово: 0 (95) 009 70 90.

Що відомо

Вранці 24 лютого рух по всім державним дорогам на Дніпропетровщині було забезпечено, окрім ділянки на трасі Н31 у районі Нікополя. Ділянка у районі Нікополя була перекрита, оскільки надзвичайники ліквідовують там наслідки потрапляння снарядів зранку.

У Дніпрі 24 лютого у вечірню "годину пік" на 30% скоротять кількість маршруток, трамваїв та тролейбусів. Про це йдеться в повідомленні телеграм-каналу департаменту транспорту міської ради Дніпра. На такий крок пішли через необхідність економії пального, різке зниженням пасажиропотоку та часткову мобілізацію водіїв.

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