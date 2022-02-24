24 лютого у Житомирі попрощалися з загиблими 21 лютого у боях у зоні ООС військовослужбовцями 95 десантно-штурмової бригади – Олександром Стельмахом та Ігорем Демидчуком. Провести в останню путь воїнів прийшли рідні, близькі, побратими. Обох воїнів поховали на Смолянському кладовищі у Житомирі.

"Не тільки Житомирщина, сьогодні вся Україна прощається з нашими десантниками-захисниками, які віддали своє життя за свободу України – з Ігорем Демидчуком та Олександром Стельмахом, – каже керівниця Житомирського міського центру соціальних служб Ольга Юрченко. – Хочу зазначити, що в нас сьогодні ще третє поховання. Пішов із життя Артем Хотян – наш захисник, який із 2014 року захищав Україну, молодий хлопець, 1994 року народження, в якого просто зупинилося серце. І сьогодні ми схиляємо голови у пам'ять про наших захисників, єднаємося навколо нашої матінки України".

Фото: Суспільне Житомир

"Це велика втрата, – каже військовослужбовця Євгенія Маркевич. – За старшину Олександра можу сказати, що ми з ним відбули одну бойову ротацію. Він – людина з величезною душею, з величезним серцем, людина, яка вміла підняти настрій і в той же час робити свою роботу – забезпечити свій підрозділ, та й не тільки, на високому рівні. Він вмів забезпечував побут своїх хлопців у своєму підрозділі" .

Фото: Суспільне Житомир

"Страшно, але страх у бою для солдата минає після двох-трьох годин бою, коли приходить усвідомлення, що війна йде і треба жити далі. І для нас, мирних українців, не потрібно жодної паніки", – каже військовослужбовець Віктор Чабаненко.

Фото: Суспільне Житомир

"Тут потрібні щодня живі квіти, не сльози, а живі квіти, – каже побратим Валентин Голуб. – Бо це – наше пам'ять. Це нам з цим жити до самої смерті, бо вони за нас полягли, щоб ми жили. А як ми будемо жити? Ми будемо жити, як справжні українці, патріоти своєї держави, своєї землі. Це наша земля. Вона пахне по-іншому. Це наша мова, вона звучить по-іншому. Наша пісня звучить по-іншому".

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