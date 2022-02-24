На Закарпатті провайдери не вимикатимуть інтернет через заборгованість. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Олександр Пацкан у Facebook.
Закарпатська ОДА звернулася до всіх провайдерів області щодо забезпечення краян безперебійним інтернетом. Наразі усі, хто має передплати, або заборгованості чи у зв’язку з іншими причинами, не будуть відключені від мережі. У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації важливо бути на зв'язку. Тепер буде забезпечена якісна і безперебійна комунікація, — повідомив Олександр Пацкан.
Що відомо:
- В Україні 24 лютого запровадили воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії;
- Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців;
- Закарпаття може прийняти близько 50 тисяч переселенців;
- Закарпатців, які живуть поблизу аеропорту та військових об'єктів, просять тимчасово переселитися;
- Усі банківські установи працюють за звичним графіком, дефіциту готівки в області немає;
- Палива в Закарпатській області наразі вистачає;
- Понад 110 тисяч цивільного населення можуть вмістити захисні споруди Закарпаття;
- Ужгородців закликають здати кров для поповнення запасів на випадок потреби.