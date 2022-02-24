На Закарпатті провайдери не вимикатимуть інтернет через заборгованість. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Олександр Пацкан у Facebook.

Закарпатська ОДА звернулася до всіх провайдерів області щодо забезпечення краян безперебійним інтернетом. Наразі усі, хто має передплати, або заборгованості чи у зв’язку з іншими причинами, не будуть відключені від мережі. У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації важливо бути на зв'язку. Тепер буде забезпечена якісна і безперебійна комунікація, — повідомив Олександр Пацкан.

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