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На Закарпатті провайдери не вимикатимуть інтернет через заборгованість
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На Закарпатті провайдери не вимикатимуть інтернет через заборгованість

Лариса Романюк
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На Закарпатті провайдери не вимикатимуть інтернет через заборгованість thedigital.gov.ua

На Закарпатті провайдери не вимикатимуть інтернет через заборгованість. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Олександр Пацкан у Facebook.

Закарпатська ОДА звернулася до всіх провайдерів області щодо забезпечення краян безперебійним інтернетом. Наразі усі, хто має передплати, або заборгованості чи у зв’язку з іншими причинами, не будуть відключені від мережі. У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації важливо бути на зв'язку. Тепер буде забезпечена якісна і безперебійна комунікація, — повідомив Олександр Пацкан.

Що відомо:

  • В Україні 24 лютого запровадили воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії;
  • Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців;
  • Закарпаття може прийняти близько 50 тисяч переселенців;
  • Закарпатців, які живуть поблизу аеропорту та військових об'єктів, просять тимчасово переселитися;
  • Усі банківські установи працюють за звичним графіком, дефіциту готівки в області немає;
  • Палива в Закарпатській області наразі вистачає;
  • Понад 110 тисяч цивільного населення можуть вмістити захисні споруди Закарпаття;
  • Ужгородців закликають здати кров для поповнення запасів на випадок потреби.

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