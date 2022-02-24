У Кам’янці-Подільському на позачерговій сесії прийняли бюджет міста

Депутати Кам’янець-Подільської міської ради консолідувалися і менш ніж за годину прийняли бюджет та виділили кошти на підтримку військових. За відповідне рішення одноголосно проголосували 26 з 38 депутатів міськради на позачерговому пленарному засіданні сесії, що відбулася сьогодні, 24 лютого.
Про це Суспільному розповіла прессекретарка Кам’янець-Подільської міської ради Алла Чепелюк.
За її словами, міський голова Михайло Посітко скликав позачергове пленарне засідання через напад Росії на Україну. Під час нього, додає прессекретарка, депутати затвердили бюджет Кам’янець-Подільської міської громади в розмірі 939 мільйонів гривень. 86% бюджету, каже Чепелюк, піде на виплату заробітних плат і оплату енергоносіїв.
За інформацією з Фейсбук-сторінки Кам’янець-Подільської міської ради, під час пленарного засідання 24 лютого було розподілено частину перехідних залишків з минулого року. А саме – 24,3 мільйони гривень:
- 2,5 млн грн – на придбання трьох генераторів живлення для лікарень
- 1,8 млн грн – запаси пально-мастильних матеріалів на особливий період
- 1 млн грн – на територіальну оборону
- 1,3 млн грн – програму цивільного захисту населення, в тому числі систему оповіщення
- 1 млн грн – запаси медикаментів
- 200 тис. грн – для військкомату на перевезення військовослужбовців
- 1,5 млн грн – фінансову підтримку КП «Спецкомунтранс»
- 15 млн грн – на оплату газу КП «Міськтепловоденергія»
Нерозподіленими залишилися 18,5 млн грн, які будуть використані для потреб, що надалі виникатимуть.
«Наразі в Кам’янці-Подільському учні шкіл переведені на дистанційне навчання, в місті черги в продовольчих магазинах, автозаправних станціях та біля банкоматів, вибухів у територіальній громаді чути не було. Наразі в посиленому режимі в громаді працює штаб з надзвичайних ситуацій», - розповіла про ситуацію в Кам’янці-Подільському Алла Чепелюк.
Що відомо
- Бюджет Кам’янець-Подільської міської територіальної громади депутати не приймали протягом трьох сесій, через що міський голова Посітко оголосив про намір розпустити міську раду.