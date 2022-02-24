На виїздах з Рівного встановили блокпости

У Рівному на всіх виїздах з міста облаштували блокпости. Про це 24 лютого повідомив міський голова Олександр Третяк. З його слів, облаштовувати блокпости поліцейським та військовим допомагали рівненські комунальники.

На облаштованих на виїздах з Рівного блокпостах зупиняють та перевіряють усі транспортні засоби, пояснив інспектор з публічної безпеки Рівненського районного управління поліції Анток Крук.

"Всі зорієнтовані на те, щоб в автомобілях не було заборонених предметів, тому що ми розуміємо, який зараз в країні стан. Відтак, можуть різноманітні диверсійні бути групи або певні громадяни, які можуть, скажімо, вчиняти незаконні дії. Відповідно на це направлена робота поліції, на забезпечення громадської безпеки публічного порядку", – сказав Антон Крук.

Фото: Суспільне Рівне

Крім того, у поліції закликали усіх жителів області повідомляти за номером 102 про підозрілих осіб та про предмети, які можуть становити небезпеку.

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