На виїздах з Рівного встановили блокпости

У Рівному на всіх виїздах з міста облаштували блокпости. Про це 24 лютого повідомив міський голова Олександр Третяк. З його слів, облаштовувати блокпости поліцейським та військовим допомагали рівненські комунальники.
На облаштованих на виїздах з Рівного блокпостах зупиняють та перевіряють усі транспортні засоби, пояснив інспектор з публічної безпеки Рівненського районного управління поліції Анток Крук.
"Всі зорієнтовані на те, щоб в автомобілях не було заборонених предметів, тому що ми розуміємо, який зараз в країні стан. Відтак, можуть різноманітні диверсійні бути групи або певні громадяни, які можуть, скажімо, вчиняти незаконні дії. Відповідно на це направлена робота поліції, на забезпечення громадської безпеки публічного порядку", – сказав Антон Крук.
Крім того, у поліції закликали усіх жителів області повідомляти за номером 102 про підозрілих осіб та про предмети, які можуть становити небезпеку.
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