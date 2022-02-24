"Усі системи забезпечення міста працюють у звичному режимі" — Садовий

Станом на 17:00 усі системи забезпечення міста працюють у звичному режимі. Про це під час брифінгу повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Зокрема, мова про електропостачання, газо-, водо- і теплопостачання, вивезення сміття. Андрій Садовий також заявив, що ймовірність відключення світла на Сихові не відповідає дійсності.

На автобусних маршрутах незначно – на 30%, зменшена кількість автобусів.

"Маршрути, які довозять людей до лікарень, поліклінік, стратегічних підприємств, збережені повністю. Із деяких маршрутів зняли по кілька автобусів, щоб місто могло завдяки цьому допомагати військовим. Випуск трамваїв та тролейбусів на звичному рівні. Закликаємо мешканців за потреби користуватись електротранспортом", — написав Андрій Садовий у Telegram.

Також він додав, що звернувся до голів ОСББ та управляючих компаній, щоб забезпечити укриття водою та медикаментами.

Що відомо

У Львівській області готуються приймати біженців. Для цього облаштовують приміщення гуртожитків та шкіл.

Школи Львова перевели на дистанційне навчання, садочки працюють в черговому режимі. У місті черги за пальним, ліками та поблизу банкоматів.

Представники місцевої влади закликали мешканців за можливості залишатись вдома та перевірити найближче укриття. Особливо пильними радять бути тим, хто проживає поблизу військових об'єктів. Про ситуацію на Львівщині представники місцевої влади повідомили у екстреному зверненні під час брифінгу.

На Львівщині атакували три об’єкти. Це військові частини у Бродах, Новому Калиневі і Кам’янка Бузькій. Про це Суспільному повідомив керівник обласного департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко.

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