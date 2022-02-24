Зранку кияни почали евакуацію з міста. Одні йшли у метро, щоб уберегтися від обстрілів, а інші продовжуали гуляти Києвом. Суспільне публікує фоторепортаж про те, яким сьогодні був день в столиці.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне "Віримо в нашу армію!"

У центрі міста майже немає людей. На Майдані Незалежності волонтери роздають жовто-блакитні прапори. Один взяв собі й голландець Олівер.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне "Віримо в нашу армію!"

“Я прилетів півтора тижні тому, тому що я дуже люблю Україну, я хочу бути з вами. Увесь світ хоче бути з вами! Увесь світ вже за вас! Ми не боїмось російських собак."

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне "Увесь світ хоче бути з вами!"

В метрополітені увесь день людно, більшість пасажирів з валізами. На станції метро "Вокзальна" натовп розмістився просто на підлозі.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Люди з валізами залишаються в метро

Троє друзів із Тернополя перебувають на станції метро Вокзальна. Один із них, Владислав, каже, що не страшно: "Віримо в нашу армію. Так всі думають. Наразі їдемо додому бо ми не місцеві, до Тернополя. Не вірилось до останнього, що це трапиться."

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

"Поки що не віриться у те що відбувається, а настрій такий як є", — додає Настя.

Біля входу на залізничний вокзал черги, поліція пропускає не усіх. Олена зустрічає близьких біля входу: "Зустрічаємо своїх із Польщі, будемо їхати додому пробиватись, якщо вийде."

Люди йдуть з метро на залізничний вокзал

"Не страшно проте є паніка. Ми сьогодні почали збиратися, потім різко лунали сирени і знаєте, збирались в одне місце, в бомбосховище, а потім така різка зміна планів", — каже Ольга, яка приїхала з речима на вокзал.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Усіх пасажирів перед входом на залізничний вокзал перевіряють

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Увечері люди розмістились на станціях метрополітену.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Метрополітен заповнений людьми з валізами та наплічниками

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

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