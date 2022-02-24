Дніпро: маршрутки із залізничного вокзалу тимчасово не їхатимуть до аеропорту

У Дніпрі сталися тимчасові зміни у схемі руху автобусних маршрутів №60 та №109. Про це повідомили в телеграм-каналі департаменту транспорту Дніпровської міськради.

У зв'язку з тимчасовою забороною проїзду до аеропорту міста Дніпро автобусний маршрути 60 та 109 будуть рухатися від залізничного вокзалу тільки до зупинки "житломасив Тополя-3" через вулицю Панікахи без заїзду до аеропорту.

Що відомо

Вранці 24 лютого рух по всім державним дорогам на Дніпропетровщині було забезпечено, окрім ділянки на трасі Н31 у районі Нікополя. Ділянка у районі Нікополя була перекрита, оскільки надзвичайники ліквідовують там наслідки потрапляння снарядів зранку.

У Дніпрі 24 лютого у вечірню "годину пік" на 30% скоротять кількість маршруток, трамваїв та тролейбусів. Про це йдеться в повідомленні телеграм-каналу департаменту транспорту міської ради Дніпра. На такий крок пішли через необхідність економії пального, різке зниженням пасажиропотоку та часткову мобілізацію водіїв.

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