Ужгородцям рекомендують зробити запаси питної води

Ужгородцям рекомендують зробити необхідний запас питної води. Про це повідомляє ужгородський Водоканал на сайті.
Наразі структурні підрозділи підприємства, що забезпечують водопостачання, водовідведення та аварійно-відновлювальні роботи працюють у штатному режимі без зміни графіку подачі води. Разом з тим, обслуговування споживачів проводиться у дистанційному та телефонному режимі.
Рекомендація забезпечити себе запасом питної води стосується можливих аварійних відключень водопостачання, під час проведення аварійних робіт, або можливих аварійних відключень електропостачання на структурних об’єктах підприємства.
Що відомо:
- В Україні 24 лютого запровадили воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії;
- Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців;
- Закарпаття може прийняти близько 50 тисяч переселенців;
- Закарпатців, які живуть поблизу аеропорту та військових об'єктів, просять тимчасово переселитися;
- Усі банківські установи працюють за звичним графіком, дефіциту готівки в області немає;
- Палива в Закарпатській області наразі вистачає;
- Понад 110 тисяч цивільного населення можуть вмістити захисні споруди Закарпаття;
- Ужгородців закликають здати кров для поповнення запасів на випадок потреби.