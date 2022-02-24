Ужгородцям рекомендують зробити запаси питної води

Ужгородцям рекомендують зробити необхідний запас питної води. Про це повідомляє ужгородський Водоканал на сайті.

Наразі структурні підрозділи підприємства, що забезпечують водопостачання, водовідведення та аварійно-відновлювальні роботи працюють у штатному режимі без зміни графіку подачі води. Разом з тим, обслуговування споживачів проводиться у дистанційному та телефонному режимі.

Рекомендація забезпечити себе запасом питної води стосується можливих аварійних відключень водопостачання, під час проведення аварійних робіт, або можливих аварійних відключень електропостачання на структурних об’єктах підприємства.

Що відомо: