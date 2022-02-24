На Київщині стався спалах на території Трипільської ТЕС

На території Трипільської ТЕСТрипільська ТЕС — найпотужніша електростанція на Київщині. Вона є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. в Обухівському районі на Київщині сталося загоряння. Причини спалаху наразі з'ясовуються.
Про це Суспільному повідомила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
"Вогнем пошкоджено вагончик і на цей час там працюють на наші підрозділи. Причини загоряння з'ясовуються зараз", — сказала Рубан.
Вона додала, що інші осередки загорянь на Київщині, про які повідомляли раніше, ліквідували.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
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