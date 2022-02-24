На Київщині стався спалах на території Трипільської ТЕС

На території Трипільської ТЕС в Обухівському районі на Київщині сталося загоряння. Причини спалаху наразі з'ясовуються.

Про це Суспільному повідомила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

"Вогнем пошкоджено вагончик і на цей час там працюють на наші підрозділи. Причини загоряння з'ясовуються зараз", — сказала Рубан.

Вона додала, що інші осередки загорянь на Київщині, про які повідомляли раніше, ліквідували.

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