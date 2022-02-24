У Тернополі храми УГКЦ використовуватимуть як сховища для жителів міста

9 храмів і соборів греко-католицької церкви в Тернополі можуть використати як сховища для жителів міста. Про це повідомив керівник пресслужби Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ Олег Харишин.

За його словами йдеться про храми, які мають верхній та нижній яруси.

Суспільне Тернопіль Архикатедральний храм УГКЦ в Тернополі

"Нижні приміщення можна використати як укриття під час обстрілів. Наразі їх готують і укомплектовують всім неохідним", – каже Олег Харишин.

Ці храми у Тернополі знаходяться за адресами: Вулиця Лучаківського – Церква святого святомученика Йосафата Храм Святого Василія – Новий світ Храм Святої Премудрості Божої на Кривоноса Собор Матері Божої Неустанної Помочі, що по бульварі Данила Галицького Церква Успіння Пресвятої Богородиці на Князя Островського Церква Всіх Святих Українського Народу на 15 квітня Собор архистратига Михаїла – 15 квітня Церква Івана Богослова на проспекті Злуки.

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