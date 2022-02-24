У Шепетівці припинили рух громадського транспорту

Сьогодні, 24 лютого, у місті Шепетівка, що на Хмельниччині, припинили рух громадського транспорту. Транспортні засоби, які виконували перевезення пасажирів у місті, перенаправили на інші потреби.
Про це Суспільному розповіла радниця Шепетівського міського голови Ольга Петрова.
За її словами, про подальшу ситуацію з рухом громадського транспорту в місті буде повідомлено додатково.
«Просимо шепетівчан зберігати спокій, ситуація в місті контрольована», - зауважила Ольга Петрова.
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