У місті Кам’янці-Подільському не було військових провокацій - голова райради

У місті Кам’янці-Подільському не було провокацій з боку Російської Федерації станом на 15 годину 24 лютого. Про це Суспільному розповів голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.

За його словами, в громаді планують організувати місця для розміщення біженців із Східних регіонів України та чергові групи для патрулювання міста.

"Територіальна оборона зібралися зараз, проводять навчання. Міська дружина у нас є спеціалізована, будемо патрулювати, адже можливі варіанти такі, що будуть ходити мародери. Роздали по територіальних громадах завдання, щоб нам подали, можливі варіанти", - говорить голова райради.