Рух транспорту та автомобілів у Києві не обмежено – Поворозник

У Києві в’їзди та виїзди зі столиці залишаються відкритими. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, коментуючи інформацію про начебто обмеження руху транспорту та автомобілів у Києві, яка, за його словами, не відповідає дійсності. Про це інформує пресслужба КМДА.
У той же час мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнують захисні споруди. Тому в’їзд може бути ускладненим.
"Прошу поставитися до цього з розумінням. І будь ласка, не поширюйте інформацію про пересування наших військових та авіації", — написав мер столиці.
Крім того, у КМДА повідомили, що столичний метрополітен працює у звичному режимі, окрім червоної лінії. На “червоній” гілці з організаційних причин потяги курсують від станції "Лісова" до станції "Шулявська".
Наземний громадський транспорт Києва також продовжує курсувати в нормальному режимі. Проїзд у міському транспорті безкоштовний, повідомили у КМДА.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
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