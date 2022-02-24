Рух транспорту та автомобілів у Києві не обмежено – Поворозник

У Києві в’їзди та виїзди зі столиці залишаються відкритими. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, коментуючи інформацію про начебто обмеження руху транспорту та автомобілів у Києві, яка, за його словами, не відповідає дійсності. Про це інформує пресслужба КМДА.

У той же час мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнують захисні споруди. Тому в’їзд може бути ускладненим.

"Прошу поставитися до цього з розумінням. І будь ласка, не поширюйте інформацію про пересування наших військових та авіації", — написав мер столиці.

Крім того, у КМДА повідомили, що столичний метрополітен працює у звичному режимі, окрім червоної лінії. На “червоній” гілці з організаційних причин потяги курсують від станції "Лісова" до станції "Шулявська".

Наземний громадський транспорт Києва також продовжує курсувати в нормальному режимі. Проїзд у міському транспорті безкоштовний, повідомили у КМДА.

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