Рух по всім державним дорогам на Дніпропетровщині забезпечено, окрім ділянки на трасі Н31 у районі Нікополя. Про це під час брифінгу повідомив начальник Служби автодоріг області Олександр Коломійцев.
За його словами, ділянка у районі Нікополя перекрита, оскільки надзвичайники ліквідовують там наслідки потрапляння снарядів зранку. Також працює поліція.
"Ситуація не критична, рух перекрито для убезпечення громадян", - сказав Олександр Коломійцев.
Він також попросив водіїв поки що утриматися від поїздок у напрямку Нікополя.
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