Миколаївський комунальний транспорт став безкоштовний

У Миколаєві розпорядженням Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича з 24 лютого запровадили безкоштовний проїзд у комунальному транспорті.

Про це Олександр Сєнкевич повідомив через свій телеграм канал.

Сьогодні на маршрутах працюють 18 автобусів підприємства "Миколаївпастранс", та 47 тролейбусів і 43 трамваї "Миколаївелектротрансу".

Директор Комунального підприємства (КП) "Миколаївелектротранс" Юрій Сметана кореспондентам Суспільного розповів: "Прийнято рішення зробити безкоштовним проїзд у комунальному транспорті. Зокрема в трамваях та тролейбусах. Вони курсують за графіком на даний момент".

Речниця КП "Миколаївпастранс" Катерина Стоколяс також підтвердила інформацію про безкоштовний проїзд у автобусах "Миколаївпастрансу".

"Влада прийняла рішення комунальний транспорт безкоштовним, щоб люди могли працювати, не нервувати і не панікувати. КП «Миколаївпастранс» працює у штатному режимі. Все за графіком. Можливо, якщо затори можуть бути, тоді графік може трохи збиватися, а так все за графіком, за своїм звичним розкладом ми працюємо", — сказала Катерина Стоколяс.

За словами Юрія Сметани та Катерини Стоколяс, транспорт буде залишатися безкоштовним до особливого розпорядження.

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