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Поліція Житомирщини попереджає про фейкові вкиди
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Поліція Житомирщини попереджає про фейкові вкиди

Надія Полторакіна
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Поліція Житомирщини попереджає про фейкові вкиди Суспільне Житомир

Поліція Житомирщини закликає не вірити фейкам.

24 лютого зранку в соцмережах масово розповсюджували інформацію про нібито проведення навчань на бронетанковому заводі в Новогуйвинському. У поліції це назвали фейком і закликали не поширювати неперевірену інформацію.

Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції в області Алла Ващенко.

Поліція Житомирщини попереджає про фейкові вкидиСуспільне Житомир

Поліція Житомирщини попереджає про фейкові вкиди

Алла Ващенко наголосила, що під час воєнного стану жодні навчання не проводяться.

Усі, хто поширює дезінформацію та фейки, лише сприяє терористичній діяльності РФ.

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