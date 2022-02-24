Поліція Житомирщини попереджає про фейкові вкиди

Поліція Житомирщини закликає не вірити фейкам.
24 лютого зранку в соцмережах масово розповсюджували інформацію про нібито проведення навчань на бронетанковому заводі в Новогуйвинському. У поліції це назвали фейком і закликали не поширювати неперевірену інформацію.
Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції в області Алла Ващенко.
Суспільне Житомир
Алла Ващенко наголосила, що під час воєнного стану жодні навчання не проводяться.
Усі, хто поширює дезінформацію та фейки, лише сприяє терористичній діяльності РФ.