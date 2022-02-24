Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Новака з 24 лютого переходить на посилений режим роботи. Про це Суспільному повідомив директор закладу Юрій Яцина.

"Ми звільняємо корпус, де знаходилися ковідні пацієнти для того, щоб там розгорнути відділення для можливого прийняття поранених. Там є чотири операційні, відділення на 50 ліжок. Ми створюємо цілодобове чергування наших лікарів: хірургів, травматологів. Ми переходимо у інші умови роботи", — розповів Юрій Яцина.

За його словами, у лікарні провели аудит лікарських і медичних засобів.

"Достатньо медикаментів ніколи не може бути, але вони у нас є. Будемо в терміновому порядку ті кошти, які в нас залишилися на рахунках, будемо пробувати закупити медикаменти, які ще є можливість", — додав директор лікарні.

Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита на брифінгу 24 лютого розповів: "З лікарями ми проводимо наради, тому що також є в аптеках черги. Також говорили з іноземними партнерами щодо поставок ліків і провели консультації по роботі митниці щодо швидкого митного оформлення медикаментів. З медиками ми визначимо, які є запаси ліків. Також будемо комунікувати у випадку якоїсь нестачі".

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