В Енергодарі обмежили в'їзд ти виїзд з міста

Відсьогодні, 24 лютого, в Енергодарі, що у Запорізькій області, обмежили в'їзд та виїзд з міста.
Про це у Facebook повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
"Шановні мешканці міста! Доводжу до вашого відома, що в’їзд та виїзд з Енергодара дорогою на Примірне відсьогодні обмежено. Виїзд та в’їзд центральною дорогою наразі здійснюється вільно, але ретельно контролюється правоохоронцями та військовими", - зазначив чиновник.
Також міський голова додав, що станом на зараз відновлено роботу блокпоста. Буде проводитись огляд транспорту та перевірка документів. Мешканців просять поставитися до цього з розумінням.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.