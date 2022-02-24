В Енергодарі обмежили в'їзд ти виїзд з міста

Відсьогодні, 24 лютого, в Енергодарі, що у Запорізькій області, обмежили в'їзд та виїзд з міста.

Про це у Facebook повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Шановні мешканці міста! Доводжу до вашого відома, що в’їзд та виїзд з Енергодара дорогою на Примірне відсьогодні обмежено. Виїзд та в’їзд центральною дорогою наразі здійснюється вільно, але ретельно контролюється правоохоронцями та військовими", - зазначив чиновник.

Також міський голова додав, що станом на зараз відновлено роботу блокпоста. Буде проводитись огляд транспорту та перевірка документів. Мешканців просять поставитися до цього з розумінням.

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