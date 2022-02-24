При Львівському будинку воїна створили Західний центр спротиву. Туди ввійшли понад 45 громадських та ветеранських організацій та волонтери. Про це Суспільному розповів директор обласного Будинку воїна Олег Височанський.

Штаб працюватиме цілодобово, у Львові за адресою Короленка, 1а. За словами директора, у штабі будуть надавати усю необхідну інформацію для координування своїх дій.

"Є приблизно 10 осіб, вони створили групу, між своїми розповсюдять інформацію. Тобто чи допомога, чи проблема. Це для того, щоб громадськість знала, куди звертатися з різних питань. Основний меседж був такий — зберігаємо спокій, виконуємо закон про воєнний стан, тобто не збираємося, не робимо ніякої "відсобойщини". Батуринська, 2 формуються загони тероборони. Щоб звернутися туди, згідно з розпорядженням міністра оборони Рєзнікова, досить мати паспорт, щоб бути зареєстрованим і отримати зброю", — каже директор обласного Будинку воїна Олег Височанський.

Деталі можна буде дізнатися також на Facebook-сторінці Будинку воїна.

Що відомо

Представники місцевої влади закликали мешканців за можливості залишатись вдома та перевірити найближче укриття. Особливо пильними радять бути тим, хто проживає поблизу військових об'єктів. Про ситуацію на Львівщині представники місцевої влади повідомили у екстреному зверненні під час брифінгу.

На Львівщині атакували три об’єкти. Це військові частини у Бродах, Новому Калиневі і Кам’янка Бузькій. Про це Суспільному повідомив керівник обласного департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко.

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