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На Київщині впав літак ЗСУ, є загиблі — МВС
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На Київщині впав літак ЗСУ, є загиблі — МВС

Олена Богданьок
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На Київщині впав літак ЗСУ, є загиблі — МВС Фото: Facebook МВС України

На Київщині між с. Жуківці та Трипілля Обухівського району загинуло 5 людей внаслідок падіння військового літака Збройних Сил України. Про це повідомляє МВС України.

Всього на борту перебувало 14 осіб. Літак впав і загорівся. Для гасіння пожежі від ДСНС залучено 37 осіб та 8 одиниць техніки.

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