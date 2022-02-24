На Київщині впав літак ЗСУ, є загиблі — МВС

На Київщині між с. Жуківці та Трипілля Обухівського району загинуло 5 людей внаслідок падіння військового літака Збройних Сил України. Про це повідомляє МВС України.
Всього на борту перебувало 14 осіб. Літак впав і загорівся. Для гасіння пожежі від ДСНС залучено 37 осіб та 8 одиниць техніки.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
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