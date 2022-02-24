"Просять приходити завтра": вінничани масово здають кров на потреби військових

Вінничан, які за віком і станом здоров’я можуть бути донорами, просять здавати кров для потреб військових. Оголошення опублікували на фейсбук-сторінці Вінницького обласного центру крові.

Біля центру на Пирогова, 48 утворилася "жива" черга, яка продовжує збільшуватися.

"Черга мало не до лікарні Пирогова, але ніхто не йде. Люди підходять, запитують, консультують один одного. Ніякої нервозності, поспіху, непорозумінь. Всі спокійні, посміхаються, час від часу гуглять протипоказання здачі для новоприбулих", — пише вінничанка Юлія Васюк на своїй сторінці у Фейсбук.

Фото: Юлія Васюк

Наразі усіх охочих допомогти просять приходити завтра, адже в центрі не встигають прийняти таку кількість людей за раз.

"Вийшла директорка і попросила більше не займати, адже "ви всі настільки патріотичні, що ми не встигнемо опрацювати всіх". Кров дійсно потрібна. Приходьте завтра. В суботу теж працюватиме", — пише Юлія Власюк.

Фото: Юлія Васюк

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