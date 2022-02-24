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З Донеччини та Луганщини евакуювали понад 3 тисячі людей. Укрзалізниця готує ще вагони
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З Донеччини та Луганщини евакуювали понад 3 тисячі людей. Укрзалізниця готує ще вагони

Оновлено
Антон Степура
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З Донеччини та Луганщини евакуювали понад 3 тисячі людей. Укрзалізниця готує ще вагони https://1news.com.ua/

З Донецької та Луганської областей евакуйовано 3100 українців. Компнія готує ще вагони. Про це повідомляє "Укрзалізниця".

" Крім того, з метою безпеки припинено рух на дільниці Волноваха - Південнодонбаська, персонал евакуйовано", — йдеться у повідомленні.

Додають, що контакт-центр Укрзалізниці працю в штатному режимі: 0-800-50-31-11

Сергій Гайдав додав, що на Луганщині працюють над евакуацією дітей сиріт. Також у Рубіжному проводиться евакуація людей через залізницю.

Що відомо

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