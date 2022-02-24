Під час бомбардування аеродрому біля Ніжина загинув поліцейський з Полтавщини

На Чернігівщині під час бомбардування аеродрому ДСНС біля Ніжина загинув полковник поліції Олександр Яцик. Про це в коментарі Суспільному повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

За його словами, Олександр Яцик працював інспектором ювенальної превенції Нацполіції Полтавської області. Родом чоловік був з Кременчуга (Полтавська область).

Нагадаємо, зранку 24 лютого у Ніжині російські війська обстріляли головний пункт управління аеродрому ДСНС України. За попередньою інформацією, під завалами шість людей. Вранці 24 лютого у Чернігівській області зафіксовані удари з безпілотника в районі Дніпровського.

Читайте також:

Росія вторглася в Україну. Ситуація на Чернігівщині. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ