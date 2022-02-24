У Херсоні над будівлею міської ради український прапор

За оперативною інформацією Херсонської міської ради на будівлі міськвиконкому - український прапор.

Як йдеться у повідомленні, мер міста, його заступники та деякі депутати - в будівлі. В місті працюють всі служби. По вулицях ходять люди - містяни.

Що відомо