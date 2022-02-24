У Житомирі триває мобілізація військовослужбовців. Про це Суспільному розповів заступник обласного військового комісара Олександр Рець.

За його словами, у зв'язку з введенням воєнного стану у Житомирі в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки триває мобілізація всіх військовослужбовців віком від 18 до 60 років. Військовозобов'язаних жителів області закликають самостійно звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.