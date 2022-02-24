Працівники СБУ працюють у посиленому режимі

Працівники Служби безпеки України працюють у посиленому режимі. Про це Суспільному розповів речник обласного управління СБУ Петро Королюк.

За його словами, працює цілодобова гаряча лінія (0352) 52-90-00, на яку просять повідомляти інформацію про прибуття чи перебування у регіоні підозрілих осіб, підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів, підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій.

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