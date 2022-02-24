На кордоні з Польщею – посилений прикордонний контроль

На усіх пунктах пропуску на Львівщині посилений прикордонний контроль. Про це Суспільному повідомила речниця прикордонників Олександра Кучковська.

Пожвавлення руху на виїзд з України зафіксували у трьох пунктах пропуску. Як розповів Суспільному пресофіцер Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Роман Павленко, там перебуває від 70 до 120 легковиків у кожному.

"Станом на 12 годину (24 лютого, – ред.) обстановка в пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною. Значного збільшення руху через пункти пропуску наразі немає. Прикордонники здійснюють пропуск за встановленим порядком згідно з чинним законодавством.

Жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон немає, конфліктних ситуацій загалом не виникало, пропускні операції здійснюються ритмічно", – додав представник Держприкордонслужби.

За його словами, наразі призначено додаткові прикордонні наряди для ритмічної роботи.

Що відомо

Представники місцевої влади закликали мешканців за можливості залишатись вдома та перевірити найближче укриття. Особливо пильними радять бути тим, хто проживає поблизу військових об'єктів. Про ситуацію на Львівщині представники місцевої влади повідомили у екстреному зверненні під час брифінгу.

На Львівщині атакували три об’єкти. Це військові частини у Бродах, Новому Калиневі і Кам’янка Бузькій. Про це Суспільному повідомив керівник обласного департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко.

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