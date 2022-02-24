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Елементи червоного кольору на одязі. Поліція просить закарпатців повідомляти про підозрілих людей
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Елементи червоного кольору на одязі. Поліція просить закарпатців повідомляти про підозрілих людей

Тетяна Черевко
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Елементи червоного кольору на одязі. Поліція просить закарпатців повідомляти про підозрілих людей Нацполіція Закарпаття

У зв’язку з агресією РФ на території України поліція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст держави. Правоохоронці просять громадян повідомляти про підозрілих людей, — розповіла Суспільному речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

"Зокрема особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі. Також просимо усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі", — розповіла Ганна Дан.

За її словами, голова Нацполіції віддав наказ про видачу зброї ветеранам органів внутрішніх справ, які виявили бажання захищати Україну від збройної агресії РФ.

Що відомо:

  • В Україні 24 лютого запровадили воєнний стан;
  • Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців;
  • Закарпаття може прийняти до 50 тисяч переселенців;
  • Закарпатців, які живуть поблизу аеропорту та військових об'єктів, просять тимчасово переселитися;
  • Захисні споруди Закарпаття можна знайти на інтерактивній карті;
  • Усі заклади освіти на Закарпатті переводять на дистанційне навчання. Садочки закривають.

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