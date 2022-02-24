У зв’язку з агресією РФ на території України поліція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст держави. Правоохоронці просять громадян повідомляти про підозрілих людей, — розповіла Суспільному речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

"Зокрема особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі. Також просимо усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі", — розповіла Ганна Дан.

За її словами, голова Нацполіції віддав наказ про видачу зброї ветеранам органів внутрішніх справ, які виявили бажання захищати Україну від збройної агресії РФ.

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