Чернівецька область готова приймати українців з інших регіонів ― ОДА

Чернівецька область готова приймати на своїй території українців з інших регіонів. Люди, що прибувають та потребують розміщення, можуть телефонувати на "гарячу лінію".

Про це повідомили на сторінці облдержадміністрації у Facebook.

Лінії працюватимуть цілодобово.

+38 (095) 153 62 98,

+38 (098) 508 84 84.

Чернівці готові прийняти 14 тисяч людей з інших міст. Раніше про це у коментарі Суспільному сказав міський голова Чернівців Роман Клічук.

Що відомо

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Росія "проведе військову операцію в Україні" на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.

"Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.

Також Росія здійснила удари по західних областях України, а саме аеропорт Івано-Франківська знищується ракетними комплексами та склади ПММ, повідомляє МВС України.

Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.

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