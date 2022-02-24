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Зеленський пообіцяв скасувати санкції РНБО щодо тих, хто візьме зброю для захисту України
Володимир ЗеленськийПодіїПолітика

Зеленський пообіцяв скасувати санкції РНБО щодо тих, хто візьме зброю для захисту України

Ярослав Прищепа Дар'я Кінша
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Зеленський пообіцяв скасувати санкції РНБО щодо тих, хто візьме зброю для захисту України УНІАН

Володимир Зеленський пообіцяв скасувати санкції, раніше запроваджені Радою національної безпеки і оборони, для тих, хто долучиться для захисту України у лавах територіальної оборони.

Про це він заявив під час виступу 24 лютого.

"Ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням Ради національної безпеки і оборони, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони"

Президент закликав українців до єднання.

"Зараз серед нас немає опонентів. Ми всі — громадяни прекрасної держави, і ми боронимо нашу свободу. Будьте готові підтримувати свою державу на площах своїх міст",— наголосив президент.

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