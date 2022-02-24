Володимир Зеленський пообіцяв скасувати санкції, раніше запроваджені Радою національної безпеки і оборони, для тих, хто долучиться для захисту України у лавах територіальної оборони.
Про це він заявив під час виступу 24 лютого.
"Ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням Ради національної безпеки і оборони, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони"
Президент закликав українців до єднання.
"Зараз серед нас немає опонентів. Ми всі — громадяни прекрасної держави, і ми боронимо нашу свободу. Будьте готові підтримувати свою державу на площах своїх міст",— наголосив президент.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!