Володимир Зеленський пообіцяв скасувати санкції, раніше запроваджені Радою національної безпеки і оборони, для тих, хто долучиться для захисту України у лавах територіальної оборони.

Про це він заявив під час виступу 24 лютого.

"Ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням Ради національної безпеки і оборони, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони"

Президент закликав українців до єднання.

"Зараз серед нас немає опонентів. Ми всі — громадяни прекрасної держави, і ми боронимо нашу свободу. Будьте готові підтримувати свою державу на площах своїх міст",— наголосив президент.

Що відомо

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу