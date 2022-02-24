Словаччина, Угорщина та Румунія не закривали кордони, — голова Закарпатської ОДА

Всі КПП на Закарпатті не припиняють роботу та пропускають громадян. Про це 24 лютого на брифінгу повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

За його словами, кордони працюють у штатному режимі.

"Я мав телефонний дзвінок. Говорив із Генеральним консулом Угорщини, а також Словаччини. Я з ними постійно на зв’язку для того, щоби вони нас інформували у випадку закриття кордонів з боку Словаччини, Румунії та Угорщини. Таких вказівок (закривати кордони, — ред.) у них наразі немає. Сподіваюся, що й не буде. Ми розуміємо, що буде, мабуть, велика кількість людей, які переховуватимуться у нас на території Закарпаття. Хтось із них матиме бажання виїхати за кордон.", — повідомив Віктор Микита.

Він додав, що триматиме тісний зв’язок з партнерами як в Угорщині, так і Словаччині та Румунії. "Будемо і їх заспокоювати, щоб вони розуміли, що ми контролюємо потоки, що не буде великої кількості біженців, тому що ми готуємося надавати допомогу багатьом людям, які їдуть до нас на територію області”.

Що відомо:

В Україні 24 лютого запровадили воєнний стан;

Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців;

Закарпаття може прийняти до 50 тисяч переселенців;

Закарпатців, які живуть поблизу аеропорту та військових об'єктів, просять тимчасово переселитися;

Захисні споруди Закарпаття можна знайти на інтерактивній карті;

Усі заклади освіти на Закарпатті переводять на дистанційне навчання. Садочки закривають.

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