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Словаччина, Угорщина та Румунія не закривали кордони, — голова Закарпатської ОДА
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Словаччина, Угорщина та Румунія не закривали кордони, — голова Закарпатської ОДА

Тетяна Черевко
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Словаччина, Угорщина та Румунія не закривали кордони, — голова Закарпатської ОДА Закарпатська ОДА

Всі КПП на Закарпатті не припиняють роботу та пропускають громадян. Про це 24 лютого на брифінгу повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

За його словами, кордони працюють у штатному режимі.

"Я мав телефонний дзвінок. Говорив із Генеральним консулом Угорщини, а також Словаччини. Я з ними постійно на зв’язку для того, щоби вони нас інформували у випадку закриття кордонів з боку Словаччини, Румунії та Угорщини. Таких вказівок (закривати кордони, — ред.) у них наразі немає. Сподіваюся, що й не буде. Ми розуміємо, що буде, мабуть, велика кількість людей, які переховуватимуться у нас на території Закарпаття. Хтось із них матиме бажання виїхати за кордон.", — повідомив Віктор Микита.

Він додав, що триматиме тісний зв’язок з партнерами як в Угорщині, так і Словаччині та Румунії. "Будемо і їх заспокоювати, щоб вони розуміли, що ми контролюємо потоки, що не буде великої кількості біженців, тому що ми готуємося надавати допомогу багатьом людям, які їдуть до нас на територію області”.

Що відомо:

  • В Україні 24 лютого запровадили воєнний стан;
  • Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців;
  • Закарпаття може прийняти до 50 тисяч переселенців;
  • Закарпатців, які живуть поблизу аеропорту та військових об'єктів, просять тимчасово переселитися;
  • Захисні споруди Закарпаття можна знайти на інтерактивній карті;
  • Усі заклади освіти на Закарпатті переводять на дистанційне навчання. Садочки закривають.

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